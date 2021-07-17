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السفارة في نيوزيلندا تحذر المواطنين هناك من فيضانات قوية

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الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

نبهت سفارة المملكة في نيوزيلندا، اليوم السبت، على المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا بأن السلطات النيوزيلندية حذرت من فيضانات قوية في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية.

وأوضحت أنه بلغت قوة الرياح ۱۳۰ كيلو متر في الساعة في العاصمة ولينغتون، كما تم إغلاق طرق في مدينة ولينغتون وذلك بسبب تراكم مياه الأمطار وانجراف التربة، وكذلك أجزاء كبيرة من الجزيرة الجنوبية.

وأكدت السفارة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ والأنهار تحسبا لأي فيضانات محتملة نتيجة لقوة الرياح، ويمكنك التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064

جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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