شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيوزيلندا تحذر المواطنين هناك من فيضانات قوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

نبهت سفارة المملكة في نيوزيلندا، اليوم السبت، على المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا بأن السلطات النيوزيلندية حذرت من فيضانات قوية في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية.

وأوضحت أنه بلغت قوة الرياح ۱۳۰ كيلو متر في الساعة في العاصمة ولينغتون، كما تم إغلاق طرق في مدينة ولينغتون وذلك بسبب تراكم مياه الأمطار وانجراف التربة، وكذلك أجزاء كبيرة من الجزيرة الجنوبية.

وأكدت السفارة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ والأنهار تحسبا لأي فيضانات محتملة نتيجة لقوة الرياح، ويمكنك التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064

جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064