شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يتأهب بـ 25 مركز إسعافي لاستقبال الحجاج بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يتأهب أكثر من ٢٧٠ ممارس صحي من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدسة في اليوم السادس والسابع لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ٢٥ مركز إسعافي في الحرم المكي وما حولها في مناطق تواجد وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بإثنين وخمسين سيارة إسعاف موزعة على المراكز الاسعافية إضافة لـ اثنى عشر دراجة نارية وستة عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدسة يوسف سمكري أن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءً من اليوم الجمعة تزامنا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف التواجد في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدسة من خلال تمركز الفرق الاسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح سمكري أنه سيكون هناك نقاط تجمع بدءً منذ الساعة الخامسة فجرً من اليوم السبت وحتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة في حجز النورية والشرائع والنسيم والزايدي بمجموع أربع فرق إسعافية، ونقاط الإنزال تبدأ من اليوم عند الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة السادسة مساء يوم التروية الثامن من ذي الحجة بوقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي والشبيكة بإجمالي ١٠ فرق إسعافية، وسيتم تغطية الحرم المكي ب ١٦ نقطة إسعافية خلال يومي سبعة وثمانية من خلال الفرق والمراكز الإسعافية وفرق التطوع التابعة للهيئة.