«الشؤون الإسلامية» تبث رسائل توعوية للحجاج بـ10 لغات

الرياض - محمد عبدالله - تبث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خدماتها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج العام الحالي بأكثر من 10 لغات.

وبينت الوزارة أن الخدمات التوعوية والارشادية المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمتي الربوت المتنقل وهاتف الرد السريع (٨٠٠٢٤٥١٠٠٠) تتضمن العديد من الرسائل الهادفة لتوعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة (الحج بسلام وأمان 2)، وبيان أحكام الحج والعمرة.

وكذلك التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي بما يمكن الحجيج من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

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