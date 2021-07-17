هيئة النقل: فحص حافلات الحجاج خارج محطة قطار الحرمين لضمان سلامتها

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الهيئة العامة للنقل، أنَّها نتأكد من فحص حافلات ضيوف الرحمن خارج محطة قطار الحرمين السريع لضمان سلامتها، وأنَّها تعمل على التأكد من سلامة الحجاج خلال عملية النقل، وفقًا لـ«الإخبارية».

في السياق ذاته، أكدت هيئة النقل –عبر تويتر- أنها تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن والتأكد من توفير وسائل نقل آمنة ذات جودة وكفاءة تلبي احتياجاتهم.

وأشارت إلى إجراء 7270 عملية فحص لسيارات الأجرة العامة، نفذتها الفرق الرقابية التابعة للهيئة، في مكة المكرمة، منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى أمس الجمعة.

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