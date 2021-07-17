الأرصاد: أمطار رعدية على جازان مصحوبة برياح وأتربة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة جازان، اليوم السبت، يفيد بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على 9 محافظات.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إنه أن تستمر الأمطار الرعدية على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب.

ويصاحب الأمطار أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي بيش، والدرب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنَّ حالة الطقس على منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساءً.

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