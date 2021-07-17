ممشى الضباب.. أجمل عجائب الطبيعة في عسير

الرياض - محمد عبدالله - يعد ممشى الضباب الذي يطل على جبال تهامة بمدينة أبها من أجمل عجائب الطبيعة في المملكة والمنطقة العربية بأكملها، فهو يمنح الزائرين شعورا بالتجول بين السحاب والضباب.

ويقع الممشى في حي الضباب، الذي يطل على جبال تهامة حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة ساحرة لا تنسى.

وممشى الضباب عبارة عن ممر معلق يبلغ عرضه 14 مترًا ويمتد لمسافة سبعة كيلومترات ويضم مناطق للجلوس وملاعب للأطفال. كما تتميز منطقة الممشى بالعديد من المرافق والخدمات والمطاعم والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال.

وهناك العديد من الشلالات التي تجد شعبية واسعة بين الزائرين، حيث تضفي مزيدا من السحر في المساء، يضاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير من سحر وخصوصية وثراء سياحي لا يضاهى.

وعسير هي أحد أبرز الوجهات السياحية في المملكة، لذلك وضعتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن 11 وجهة يشملها برنامج صيف السعودية الذي أطلقته في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وحتى 30 سبتمبر المقبل، لتعبر من خلالها عن الثراء والتنوع الطبيعي والمناخي بالمملكة، عبر أكثر من 500 تجربة ونشاطا سياحيا يقدمها ما يزيد عن 250 شريكا من القطاع الخاص.

ويعد ممشى الضباب هو أحد أكثر الأماكن جذبا للزيارة في أبها، إلى جانب معالمها الأخرى من قلاع تاريخية ومناطق أثرية ومتاحف وأسواق شعبية وقرى تراثية، وهو ما يجعل منطقة عسير بأكملها أيقونة سياحية طبيعية لا مثيل لها في المنطقة.

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