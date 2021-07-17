فلكية جدة: قمر ذي الحجة يصل اليوم إلى لحظة التربيع الأول

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر ذي الحجة سيصل إلى لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت، عند الساعة (01:10) بعد الظهر بتوقيت السعودية، ويكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض وسيغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضافت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك– أن القمر سيشرق عند الظهر بتوقيت السعودية وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلا باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس، وخلال ظلمة الليل سيكون القمر في الاقتران مع نجم السماك الأعزل وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأشارت إلى أنَّ فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأوضحت فلكية جدة انه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

اقرأ أيضا:

ضيوف الرحمن يؤدون مناسك السعي بين الصفا والمروة