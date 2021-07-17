أمطار متفاوتة ورياح متربة على المشاعر المقدسة.. الأحد

الرياض - محمد عبدالله - قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للارصاد، حسين القحطاني، إن هناك فرصة مواتية لتأثر المشاعر المقدسة، برياح متربة وامطار متفاوتة، بدءًا من غدًا الاحد.

وأضاف القحطاني -عبر حساب مركز الأرصاد على تويتر- أن هناك فرصة مواتية لتأثر المشاعر المقدسة، من يوم الغد الأحد، برياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

كان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر أن درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة اليوم السبت، تتراوح بين 42 – 43 مئوية بينما تصل نسبة الرطوبة 40%.

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الأرصاد: درجة الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة تتراوح بين 42 - 43