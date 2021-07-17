إتاحة خدمة «حجز موعد» لذبح الأضاحي بالمسالخ في العاصمة المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة المسالخ توافر خدمة «حجز موعد» لذبح الأضاحي في جميع المسالخ التي تشرف عليها الأمانة بهدف تخفيف الازدحام عن المسالخ وتنظيم عملية التوافد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا، للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام.

وأشارت إلى أنها تعمل على تسهيل عميلة بيع الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية، إلى جانب اتاحة عدد من التطبيقات الإلكترونية لذبح وإيصال اللحوم إلى منازل المواطنين والمقيمين بشكل صحي وآمن.

وأكدت الأمانة أنّ عمليات الذبح تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، مبينة أن جميع الذبائح تذبح في المسالخ النظامية التابعة للأمانة وتخضع للكشف المسبق.

ودعت الأمانة الراغبين في ذبح أضاحيهم الدخول على الرابط اضغط هنا، وحجز موعد لذبح الأضاحي والاستفادة من التطبيقات الالكترونية التي تم اعتمادها.

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