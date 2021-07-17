السفارة السعودية في نيوزيلندا تنبه من فيضانات: «ابتعدوا عن الشواطئ»

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا، تنبيها للمواطنين والمبتعثين، بالابتعاد عن الشواطئ والأنهار، وأخذ الحيطة والحذر، لاحتمال حدوث فيضانات قوية.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنه تود التنبيه علي المواطنين المتواجدين في نيوزيلئدا، بأن السلطات النيوزيلندية حذرت من فيضانات قوية في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية، حيث بلغت قوة الرياح ١٣٠ كيلو متر/ ساعة، في العاصمة «ولينئغتون» كما تم إغلاق طرق في مدينة «ولينغتون»، ونلك بسبب تراكم مياه الأمطار وانجراف التربة.

ونصحت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ والأنهار، تحسبا لأي فيضانات محتملة نتيجة لقوة الرياح، وفي حالات الطوارئ يمكن الاتصال على الأرقام التالية، هاتف السفارة: ( 4723655(04)0064) جوال شؤون السعوديين (275922211).

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