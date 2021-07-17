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الأرصاد: درجة الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة تتراوح بين 42 - 43

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة اليوم السبت، تتراوح بين 42 – 43 مئوية بينما تصل نسبة الرطوبة 40%.

وأضاف المركز –عبر تويتر- أن درجة الحرارة العظمى على «مزدلفة» تسجل 43 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، بينما تسجل العظمى على «المسجد الحرام» 43 مئوية والصغرى 31 والرطوبة 40%.

أما على «عرفات» فتسجل العظمى 42 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، وفي «منى» تسجل العظمى 43 مئوية والصغرى 31 مئوية والرطوبة 40%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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