الأرصاد: درجة الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة تتراوح بين 42 - 43

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة اليوم السبت، تتراوح بين 42 – 43 مئوية بينما تصل نسبة الرطوبة 40%.

وأضاف المركز –عبر تويتر- أن درجة الحرارة العظمى على «مزدلفة» تسجل 43 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، بينما تسجل العظمى على «المسجد الحرام» 43 مئوية والصغرى 31 والرطوبة 40%.

أما على «عرفات» فتسجل العظمى 42 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، وفي «منى» تسجل العظمى 43 مئوية والصغرى 31 مئوية والرطوبة 40%.

اقرأ أيضًا:

«الحربي» يتوقع تأثر منطقة مكة بالحالة المدارية خلال الأيام المقبلة