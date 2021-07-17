حشد 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تمّ حشد أكثر من ( 500) موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح اليوم السبت، لأداء طواف القدوم، من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي- نقطة الشبيكة- نقطة أجياد)، كما تمَّ تخصيص باب المروة للخروج بعد أداء النسك.

وأضاف الحجيلي (لوكالة الانباء السعودية –واس) أنه تمَّ التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام ليوم السابع من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.

يشار إلى أنَّه وصل إلى المسجد الحرام صباح اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف القدوم في ظل استعدادات كبيرة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئتها لهم وتسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

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