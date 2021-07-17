السجن 6 أشهر وغرامة مالية لناقلي الحجاج غير المصرح لهم

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات، إن نقل الحجاج غير المصرح لهم بالحج خلال موسم الحج 1442هـ مخالفة تستوجب السجن والغرامة المالية .

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن كل من ينقل حجاج غير مصرح لهم بالحج يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حاج غير مصرح له بالحج يتم نقله.

وأوضحت الجوازات أنَّه إذا كان الناقل وافدًا يتم ترحيله بعد العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

وأشارت إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.

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