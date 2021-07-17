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السعودية | تخصيص لوحات إرشادية بــ10 لغات عالمية في صحن المطاف لتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسارات

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 7 ثواني - 1:37 مساءً, 17 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (100) من اللوحات الإرشادية بصحن المطاف لضمان تكامل الخطة التوجيهية الموضوعة للحجاج , لموسم حج هذا العام1442هـ .
وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم استخدام 10 لغات عالمية من خلال هذه اللوحات الموضوعة بين مسارات صحن المطاف لإرشاد وتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسار لتحقيق التباعد الجسدي حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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