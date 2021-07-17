شكرا لقرائتكم خبر عن 14 دائرة للنيابة العامة في حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الشيخ شلعان بن راجح الشلعان رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة أن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام ١٤٤٢ من خلال ١٤ دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسر وسهولة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.