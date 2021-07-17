شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو رئاسة الحرمين يستقبلون وفود الحجاج بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (500) من كوادرها في الأمن والسلامة , للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخِدْمات وأرقاها لضيوف الرحمن.

‏واوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالرئاسة فايز الحارثي أن أبرز خطط الإدارة التواجد في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسية للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف , والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجيج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‏وأضاف أن أعمال منسوبي إدارة الأمن والسلامة تتضمن متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، وضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا , ومواصلة مهامهم الرئيسية المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام , أضافة إلى الجولات الدورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة.