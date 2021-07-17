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أدّى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.
وفاز "الأسد"؛ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ 95 في المئة من الأصوات، في استحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشكّكت قوى غربية وخصومه في نزاهته، حتى قبل حدوثه.
وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي؛ على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله؛ على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:54 PM
استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع وقوى غربية شكّكت في نزاهتهانتخابات الـ 95 %.. "الأسد" يؤدي اليمين لولاية رئاسية رابعة
أدّى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.
وفاز "الأسد"؛ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ 95 في المئة من الأصوات، في استحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشكّكت قوى غربية وخصومه في نزاهته، حتى قبل حدوثه.
وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي؛ على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله؛ على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
، انتخابات الـ 95 %.. "الأسد" يؤدي اليمين لولاية رئاسية رابعة ،
المصدر : الخليج 365
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