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تبثّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، خدماتها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج العام الحالي بأكثر من عشر لغات.
وتتضمن الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمتَي الربوت المتنقل وهاتف الرد السريع "٨٠٠٢٤٥١٠٠٠" العديد من الرسائل الهادفة لتوعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج بسلام وأمان 2".
كما تشتمل على بيان أحكام الحج والعمرة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصّة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي، بما يمكّن الحجيج من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:59 PM
لتوعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وترسيخ القيم ونشر الوسطيةبأكثر من 10 لغات.. "الشؤون الإسلامية" تبثّ رسائلها التوعوية في الحج
تبثّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، خدماتها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج العام الحالي بأكثر من عشر لغات.
وتتضمن الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمتَي الربوت المتنقل وهاتف الرد السريع "٨٠٠٢٤٥١٠٠٠" العديد من الرسائل الهادفة لتوعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج بسلام وأمان 2".
كما تشتمل على بيان أحكام الحج والعمرة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصّة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي، بما يمكّن الحجيج من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.
، بأكثر من 10 لغات.. "الشؤون الإسلامية" تبثّ رسائلها التوعوية في الحج ،
المصدر : الخليج 365
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