المسجد الحرام يستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

وصلت إلى المسجد الحرام صباح، السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف القدوم.



ويأتي ذلك في ظل استعدادات كبيرة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئتها لهم وتسخير جميع الإمكانات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام ليوم السابع من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.