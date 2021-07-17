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الحطيم .. حجر الكعبة الذي ألهم الشعراء

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الدمام - شريف احمد - يعد الحطيم الذي يقع في الجهة الشمالية من الكعبة المشرّفة والذي يأخذ شكل الحائط الموالي للميزاب جزء من الكعبة.

وسمّي "الحطيم" بذلك نسبة لتحطّمه عن الكعبة المشرفة ، فقد روي بأن قريش لم تستطع أن تستكمل بناء الكعبة لحاجتها إلى المال فتركت هذا الجزء منها دون بناء ، فاضطرت لتسوريه لكي يظهر للآخرين بأنه جزء من الكعبة.

وذكرت العرب "الحطيم" في مواقف كثيرة من قصائدها ، فمن تعظيم وشوق إلى التشبيه والغزل ، كانت قصائد العرب تتغنى بذكر الحطيم تعبيراً عمّا يكنه الشاعر من موقف يريد أن يذكر فيه الحطيم لسبب.

ومن أبرز تلك القصائد التي ذكرت الحطيم ، لامية الفرزدق في مدحه لزين العابدين بن علي ، حيث تعد من أشهر القصائد التي ذُكر فيها الجزء المحطّم من الكعبة ، جاء فيها :

يكادُ يُمسِكُه عِرْفانَ راحَتِه

رُكنُ الحَطيمِ إذا ما جاء يَستَلِمُ

وكذا الحال عند نفس الشاعر ، حيث قال :

إِنّي حَلَفتُ بِرافِعينَ أَكُفَّهُم

بَينَ الحَطيمِ وَبَينَ حَوضَي زَمزَمِ

لِتَأتِيَنَّكَ مِدحَةٌ مَشهورَةٌ

غَرّاءُ يَعرِفُها رِفاقُ المَوسِمِ

ومنها ما قاله يزيد بن معاوية ، في قصيدته التي جاء فيها

فوالله لولا الله والخـوف والحيا

لقبلتها بين الحـطيم وزمزم

ولا بد أن يكون لقيس بن الملوح "مجنون ليلى" ذكراً للحطيم في قصائده ، فمن أشهر قصائده تلك التي قالها بجانب الحطيم:

وَعِـنـدَ الحَـطـيـمِ قَـد ذَكَـرتُـكِ ذِكرَةً

أَرى أَنَّ نَـفـسـي سَـوفَ يَأتيكَ حوبُه

دَعـا المُـحـرِمـونَ اللَهَ يَستَغفِرونَهُ

بِـمَـكَّةـَ شُـعـثـاً كَـي تُـمَـحّـى ذُنوبُها

وَنــادَيــتُ يــا رَحـمَـنُ أَوَّلُ سُـؤلَتـي

لِنَـفـسِـيَ لَيـلى ثُـمَّ أَنـتَ حَـسـيـبُهـا

MO Nasa

MO Nasa

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