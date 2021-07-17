شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مواقع لتنظيم الحركة في أدوار المطاف بسعة 11 ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام خلال أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم حيث أن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.