شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يحتفون بالتنظيم الأمن للحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -نشر صور وفيديوهات تعكس تنظيماً غير مسبوق لآداء فريضة الحج تناقل روّاد وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع الفيديو التي تشهد تنظيماً غير مسبوقاً لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم. وبالرغم من محدودية عدد الحجاج بسبب جائحة كورونا ، إلا أن تسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية مشددة وكذلك سهولة إدخال أفواج ضيوف الرحمن لصحن المطاف بشكل منتظم كل 3 ساعات وبدء تدفقهم إلى الحرم المكي من جميع المحاور ، كلّها أمور عكست مدى الخطط التنظيمية "فائقة الإبداع" لجعل الحج هذا العام سهلاً على قاصدي بيت الله الحرام لأداء الشعائر. وأكد محمد الحنّاوي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المملكة تميّزت هذا العام باستخدام التقنية لخدمة ضيوف الرحمن من أجل جعل تجربة حج هذا العام بالرغم من ظروف جائحة كورونا أكثر راحة وطمأنينة. وشكرت "سارة" التي تؤدي مناسك الحج الآن في تغريدة لها على منصة تويتر رجال الأمن على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن وطريقة تعاملهم قائلة " خدمة حجاج ضيوف الرحمن ما أعظمه من عمل، خدمة جبارة حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها وزاد هذا البيت تعظيما وتشريفاً رجال الأمن في الحج شرفونا اكبر تشريف خدمات انسانية وإرشادات توجيهية شكرا بحجم السماء نشكركم يا جنود الرحمة على هذا العمل الرائع" وأكدت "حافظة" في تغريدة لها إلى أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين انما يعكس مدى قدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.