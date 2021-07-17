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الفريق الحربي يتفقد قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

الفريق الحربي يتفقد قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة

وقف على تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة

متابعات الخليج 365 - واس

تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس، الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.

جاهزية قوات أمن الحج

وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ، واستمع لشرح من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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