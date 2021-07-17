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الفوج الأول من الحجيج يؤدي طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

الفوج الأول من الحجيج يؤدي طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات

تنظيم حركة الدخول وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف

متابعات الخليج 365 - الرياض


أدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

60 موظفًا لتنظيم حركة الفوج الأول

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

طواف القدوم
وقال: جهزت الرئاسة مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (60) موظفًا؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

تسهيل أداء طواف القدوم

وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

طواف القدوم

وبين أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.وأكد المتحدث الرسمي حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير - حفظهما الله-.

طواف القدوم طواف القدوم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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