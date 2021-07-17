- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الفوج الأول من الحجيج يؤدي طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفوج الأول من الحجيج يؤدي طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات
تنظيم حركة الدخول وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.
60 موظفًا لتنظيم حركة الفوج الأول
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
تسهيل أداء طواف القدوم
وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبين أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.وأكد المتحدث الرسمي حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار