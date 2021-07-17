الفوج الأول من الحجيج يؤدي طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

60 موظفًا لتنظيم حركة الفوج الأول

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وقال: جهزت الرئاسة مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (60) موظفًا؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

تسهيل أداء طواف القدوم

وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.