المسند : أمطار حالة تروية تشتد غزارة على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع رئيس لجنة تسميات الدكتور عبدالله المسند، استمرار الأمطار الغزيرة ضمن حالة تروية خلال هذا الأسبوع على عدد من مناطق المملكة.

حالة تروية اليوم الرابع

وقال المسند : مخرجات النماذج المناخية العالمية تكاد تتفق على غزارة الأمطار المتوقعة في حالة تروية المطرية خلال هذا الأسبوع على أجزاء من مناطق: جازان ونجران وعسير والباحة وجنوبي منطقة الرياض.

وأهاب المسند بالجهات ذات العلاقة أخذ التنبؤات الجوية على محمل الجد خاصة في المناطق الجبلية.

وتابع المسند اليوم الرابع من حالة تروية المطرية ومتوقع اليوم أن تستمر الأمطار على أجزاء واسعة من الربع الخالي، وتدخل في التوقعات أجزاء من شرق منطقة نجران ووادي الدواسر وربما تمتد حتى الأفلاج وحرض وجنوب الأحساء بالإضافة إلى أجزاء من اليمن و عمان و الإمارات وربما قطر .

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.



شارك الخبر