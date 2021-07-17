الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

المعهد الصناعي في صامطة يبدأ استقبال طلبات القبول

متابعات الخليج 365 - واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة ، في استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج المعهد المسائية للفصل التدريبي الأول لعام 1442 – 1443هـ .

تخصصات المعهد الصناعي بصامطة

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات أن القبول في المعهد بدأ اعتباراً من الخميس الموافق 4 / 12 /1442هـ ويستمر حتى 9/ 1 /1443هـ عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في برنامج أساسيات تشخيص أعطال السيارات، وبرنامج فحص وصيانة الأعطال الكهربائية، ويمتد كل برنامج 16 أسبوعاً .

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