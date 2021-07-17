- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المعهد الصناعي في صامطة يبدأ استقبال طلبات القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17
شارك الخبر
المعهد الصناعي في صامطة يبدأ استقبال طلبات القبول
يمتد كل برنامج 16 أسبوعاً
متابعات الخليج 365 - واس
بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة ، في استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج المعهد المسائية للفصل التدريبي الأول لعام 1442 – 1443هـ .
تخصصات المعهد الصناعي بصامطة
وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات أن القبول في المعهد بدأ اعتباراً من الخميس الموافق 4 / 12 /1442هـ ويستمر حتى 9/ 1 /1443هـ عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في برنامج أساسيات تشخيص أعطال السيارات، وبرنامج فحص وصيانة الأعطال الكهربائية، ويمتد كل برنامج 16 أسبوعاً .
شارك الخبر
المزيد من الأخبار