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المعهد الصناعي في صامطة يبدأ استقبال طلبات القبول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

المعهد الصناعي في صامطة يبدأ استقبال طلبات القبول

يمتد كل برنامج 16 أسبوعاً

متابعات الخليج 365 - واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة ، في استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج المعهد المسائية للفصل التدريبي الأول لعام 1442 – 1443هـ .

تخصصات المعهد الصناعي بصامطة

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات أن القبول في المعهد بدأ اعتباراً من الخميس الموافق 4 / 12 /1442هـ ويستمر حتى 9/ 1 /1443هـ عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في برنامج أساسيات تشخيص أعطال السيارات، وبرنامج فحص وصيانة الأعطال الكهربائية، ويمتد كل برنامج 16 أسبوعاً .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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