الأرصاد: طقس المشاعر صحو والحرارة تصل 32 في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

تقرير الأرصاد عن طقس المشاعر

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.

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