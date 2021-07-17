، هنا المهام وخطط الطوارئ.. 500 كادر أمن مدني لاستقبال الحجاج بالحرم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي": جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها

أكّد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، استعداد ما يزيد على (500) كادر أمني للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- نحو تكامل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

‎وعن أبرز خطط الإدارة العامة للأمن والسلامة لاستقبال الحجاج ودورهم في دعم الأمن، تحدث "الحارثي" قائلاً: تتمحور أعمالنا خلال الموسم الاستثنائي على الوجود في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجاج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‎وأضاف: تتضمن أعمال منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، كذلك ضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا ومواصلة مهامهم الرئيسة المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام ومرافقه ورصد أي حالات طارئة قد تعكر صفو مرتاديه، كما رفعت إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الجاهزية القصوى لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالمسجد الحرام، وتوعية القاصدين بالإجراء الصحيح المتبع في أوقات الأزمات.

‎وقال: خطط السلامة تتضمن جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، وتفقد كافة وسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها ومتابعة صيانتها، وبث محتوى توعوي تثقيفي على الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الإدارات المعنية، كما يواصل منسوبو إدارة الممرات بالمسجد الحرام المحافظة على جميع الممرات الرئيسة والفرعية داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد وخلوها من أي عائق للحركة، وتنفيذ توجيهات تحديد الممرات والمصليات بالأشرطة التوجيهية والأدوات المساعدة لما يخدم صالح العمل.

‎ ختاماً؛ ثمّن مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة ما تشهده كافة إدارات وكالة شؤون المسجد الحرام من اهتمام ومتابعة من قِبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على كافة المتطلبات والتجهيزات في إدارة الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية وتطوير الكفاءات والإمكانات بشكل يتواءم مع الخطط المستقبلية للرئاسة (2024).

‎يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة استكملت استعدادات مشاركة منسوبيها في نقل ثوب كسوة الكعبة المشرّفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام وعودة الثوب القديم إلى مستودعات الحراسة الأمنية، والتأكد من كافة وسائل السلامة خلال عملية تركيب الثوب.