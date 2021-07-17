، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام أدّوا طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات ،

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صرّح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر؛ أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضلٍ من الله بكل يسرٍ وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال حسني: جهّزت الرئاسة مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (٦٠) موظفاً؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.
وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبيّن هاني حيدر؛ أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.
وأكّد المتحدث الرسمي حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسرٍ وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعمٍ غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 11:13 AM
المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين: سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة وفق الإجراءاتأول فوج من حجاج بيت الله الحرام أدّوا طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات
صرّح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر؛ أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضلٍ من الله بكل يسرٍ وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال حسني: جهّزت الرئاسة مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (٦٠) موظفاً؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.
وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبيّن هاني حيدر؛ أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.
وأكّد المتحدث الرسمي حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسرٍ وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعمٍ غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-.
، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام أدّوا طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات ،
المصدر : الخليج 365
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