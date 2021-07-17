شكرا لمتابعة خبر عن "فلكية جدة" :‏ القمر يصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه ‏سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذي الحجة 1442 الموافق 17 يوليو 2021 عند الساعه 01:10 بعد الظهر بتوقيت المملكة (10:20 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، لافتة إلى أنه سيغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أنه ‏سيصل الكوكب القزم بلوتو اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى حالة التقابل مع الشمس وسيكون وجهه مضاء بالكامل بنور الشمس، وسيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام الا أنه غير مشاهد بالعين المجردة.