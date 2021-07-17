شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

فحصت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.

وتأتي هذه الجهود ضمن دور الهيئة التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وضبطت الهيئة 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة، وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفـنيّـة للسيارة وصيانتها، أو عـدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب، أو تجاوز العـمر التشغيـلي المعتمد للسيارة، أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

وفي السياق نفسه، تتوزع الفرق الميدانية التابعة للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في 5 مواقع مستهدفة حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام.