شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحج والعمرة": الأعداد موزعة على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم الواحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام السعيد، اليوم السبت، أن أعداد الحجاج موزعة على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم الواحد لتلافي عمليات التكدس مع مراعاة الطاقة الاستيعابية في المراكز وفي الحرم المكي الشريف لضمان التباعد الجسدي للحجاج.

وأوضح هشام السعيد، أنه يراعى فيها عمليات التفويج بحسب الأوقات المعتمدة، لافتًا إلى أنهم مستمرون في تنفيذ الخطط وهناك مراقبة تقنية على جداول التفويج وحركات تتبع الحافلات لضمان المتابعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها، بحسب تصريحاته لـ "الإخبارية".

وكان قد بدأ توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم؛ حيث دخل الحجاج إلى المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية مشددة، فيما تم تخصيص 25 مسارا افتراضيا لضيوف الرحمن في المطاف.