شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يوثق مشاعر الحجاج بعد وصولهم مركز الزايدي بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وصلت اليوم السبت أول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مركز الزايدي في مكة المكرمة حسب مواعيد التفويج المخصصة لهم،تمهيدا لانطلاق مناسك الحج.

بكلمات الثناء والفرح أبدى الحجاج سعادتهم بالتواجد في مكة لأداء فريضة الحج، مؤكدين أن الاستقبال رائع ومطمئن

وأكد الحجاج أن الاجراءات الصحية والوقائية عالية الدقة، وذلك حرصا من القائمين على خدمة ضيوف الرحمن لضمان سلامتهم ومواصلة رحلتهم الإيمانية على أكمل وجه.