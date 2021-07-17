شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏بدء توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأ توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام، منذ قليل، لأداء طواف القدوم؛ حيث دخل الحجاج إلى المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك وسط ‏تنظيمات مشددة ترافق دخول الحجاج إلى صحن الطواف في المسجد الحرام، ‏فيما كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن تخصيص 25 مسارا افتراضيا لضيوف الرحمن في المطاف.

ويتم إدخال أفواج الحجاج لصحن المطاف كل 3 ساعات تفاديا للأزدحام، ‏فيما قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أن تدفق ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي من جميع المحاور المحددة مسبقا، ‏مضيفًا: "نتوقع تدفق ضيوف الرحمن حتى يوم غد وفق ما خطط له".

وأكد قائد قوات أمن الحج، أن: "الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءاً من أهدافها ولا زلنا في البداية والبوادر جيدة".