شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التعليم يوثق تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ويوجه رسالة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التعليم، مجددا الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل وتلقي لقاح كورونا استعداداً للموسم الدراسي الجديد.

ووثقت الوزارة فيديو توعوي يرصد تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ابتداءً من الوصول لمركز اللقاح المُحدد لهما، وحتى الانتهاء من الأمر ومغادرة المكان.

وأوضح الطالب والطالبة أنهم دخلوا على التطبيق وحجزوا موعد لتلقي اللقاح ، وعند الوصول تم التأكد من الهوية وإعطاءهم الباركود الخاص بهما وأخذا اللقاح بكل سهولة ونصحهما الأطباء عند حدوث أي أعراض يمكن اخذ مسكن ، كما جعلهم يجلسون مدة ربع ساعة في المركز قبل المغادرة للاطمئنان عليهما بعد تلقي اللقاح.

ووجهت الوزارة عبارات الشكر لكل الطلاب والطالبات الذين حرصوا على تلقي اللقاح من مختلف المناطق، منوهةً إلى أهمية مبادرة جميع الطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق في الحصول على اللقاح.