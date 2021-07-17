شؤون الحرمين: استقبال 6 آلاف حاج بالحرم كل 3 ساعات

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، إنّه سيتم تنظيم طواف القدوم لـ 6 آلاف حاج كل 3 ساعات لمنع التكدس والزحام، ويتم دخولهم لصحن المطاف عبر المسارات الافتراضية.

وأضاف حيدر لقناة «العربية» أن رئاسة شؤون الحرمين خصصت ثلاثة أبواب رئيسية لدخول الحجاج وهي باب الملك فهد وباب أجياد وباب الملك عبد العزيز، كما تم تخصيص كامل صحن المطاف والدور الأول من أجل عملية الطواف.

وأشار إلى أنّ شؤون الحرمين أعدت أكثر من 200 ألف عبوة مياه زمزم لاستقبال ضيوف الرحمن.

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