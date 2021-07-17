انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع لنقل حجاج المدينة

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت اليوم السبت، أولى رحلات ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بواسطة قطار الحرمين السريع، لأداء مناسك الحج.

وذكرت إمارة المدينة –عبر تويتر- أنَّ المدينة ودَّعت ضيوف الرحمن المغادرين إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع لأداء مناسك حج 1442 هـ.

من جانبها، أوضحت الخطوط الحديدية (سار) –عبر تويتر- أن أولى رحلات قطار الحرمين السريع لموسم حج 1442 تنطلق اليوم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لتنقل حجاج بيت الله.

يشار إلى أنَّ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، استقبلت صباح اليوم السبت، طلائع ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة.

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