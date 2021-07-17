أمن الحج: تدفق الحجاج للحرم يتم وفقًا للخطة المحددة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن أمن الحج، اليوم السبت عن تدفق ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي من جميع المحاور المحددة مسبقًا، وأنّه متوقع تدفق ضيوف الرحمن حتى يوم غد الأحد، وفق ما خطط له. بحسب «الإخبارية».

وفي السياق ذاته، أوضح مراسل الإخبارية، أنّه سيتم إدخال أفواج الحجاج لصحن المطاف كل 3 ساعات؛ تفاديًا للازدحام.

يذكر أنّ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، استقبلت صباح اليوم السبت، طلائع ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة.

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طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية