الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح على مناطق عدة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة مصحوبة بتدنّ في الرؤية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة، شرورة» والرياض «السليل، وادي الدواسر، الحريق، الخرج، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، القويعية، ضرما، الأفلاج، حوطة بني تميم» وعسير «تثليث» تشهد أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان «أبو عريش، جازان، الدرب، بيش » وعسير «البرك» ومكة المكرمة «القنفذة، الليث».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، صامطة، ضمد، فيفا، هروب» والرياض «الأفلاج، حوطة بني تميم».