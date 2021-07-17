«الحربي» يتوقع تأثر منطقة مكة بالحالة المدارية خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الراصد الجوي، سامي الحربي، بهطول أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، مع وجود فرصة لأمطار على العاصمة الرياض اليوم السبت وغدًا الأحد.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه متوقع تأثر منطقة مكة المكرمة بالحالة المدارية، وتشمل شرق ومرتفعات المنطقة، والأفضل تأثراً ستكون مرتفعات الطائف مع احتمال تأثر ساحل جدة، خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه متوقع اليوم السبت وغدًا الأحد، وجود فرصة لهطول أمطار على العاصمة الرياض وما وحولها، جراء تأثير الحالة المدارية المعاشة حاليًا.

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