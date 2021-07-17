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أمانة الرياض: 5 إجراءات احترازية عند شراء الأضحية

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الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت أمانة منطقة الرياض، نصيحة لمشتري الأضاحي بالالتزام بخمسة إجراءات احترازية في مواقع بيعها، لمنع تفشِّي فيروس ، ومنها ارتداء الكمامة وعدم اصطحاب الأطفال.

وذكرت أمانة المنطقة –عبر تويتر- أن الإجراءات الاحترازية الخمس هي:

ـ  المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

ـ ارتداء الكمامة.

ـ عدم اصطحاب الأطفال.

ـ فحص درجة الحرارة ومنع من تزيد حرارته عن 38 مئوية من الدخول.

ـ تجنب ملامسة الأسطح وعدم لمس الوجه، وغسل اليدين جيدًا بالصابون والمعقم.

 كانت أمانة منطقة الرياض، خصصت 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي، وهي: (حي الجنادرية، ساحة السلام مول، حي الملقا، حي العارض، حي ظهرة لبن، حي بدر، نقطة حي المشاعل، نقطة حي السلي، حي القادسية).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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