طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية

الرياض - محمد عبدالله - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صباح اليوم السبت، طلائع ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة.

كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وجَّه منسوبي الرئاسة بحسن استقبال الحجاج وتقديم منظومة الخدمات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهوله في بيئة صحية آمنة.

كما قامت الرئاسة وضمن إجراءاتها الاحترازية لحج هذا العام؛ بتهيئة المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن.

يذكر أنه وصل فجر اليوم السبت، أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي؛ استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 1442 هـ.

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