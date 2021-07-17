وصول أول طلائع الحجاج إلى مركز الزايدي

الرياض - محمد عبدالله - وصل صباح اليوم السبت، أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 1442 هـ.

وقال أحد الحجاج لقناة «الإخبارية» إن شعوره لا يوصف لكونه واحدًا من 60 ألف حاج ومن أوائل من يصل إلى مركز الزايدي للفرز.

وأضاف حاج آخر، أن استقبالهم في مركز الزايدي كان رائعًا ومطمئنا جدًا، وأوضح حاج ثالث أن مشاعره مختلطة بين السعادة والشكر لله عز وجل.

وذكر مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، في وقت سابق، أنه سيتم استقبال أول فوج من أفواج الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج في الساعة الخامسة فجر السبت.

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