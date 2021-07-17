الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة القادمة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية على عدة مناطق خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم السبت وحتى صباح الأحد، ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر بأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية ورياح.

وأضاف أن الحالة المناخية السابقة تشمل الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير وجازان وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، تمتد للإمارات وعمان واليمن.

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