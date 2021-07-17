اخبار السعوديه

الطقس في المشاعر المقدسة صحوًا .. ودرجة الحرارة في مكة 32

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المشاعر المقدسة صحوًا .. ودرجة الحرارة في مكة 32 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا