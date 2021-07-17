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بالصور.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط احترازات مكثفة

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الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، على موقع "تويتر"، صوراً رائعة لضيوف الرحمن وهم يؤدون طواف القدوم.

وأظهرت الصور، التزام الحجاج بالتباعد الجسدي، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أعلنت على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وصول أول طلائع حجاج بيت الله الحرام لمراكز الاستقبال والترحيب، وذلك حسب مواعيد التفويج المخصصة لهم، فيما ذكرت قناة "الإخبارية" وصول أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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