شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط احترازات مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، على موقع "تويتر"، صوراً رائعة لضيوف الرحمن وهم يؤدون طواف القدوم.

وأظهرت الصور، التزام الحجاج بالتباعد الجسدي، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أعلنت على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وصول أول طلائع حجاج بيت الله الحرام لمراكز الاستقبال والترحيب، وذلك حسب مواعيد التفويج المخصصة لهم، فيما ذكرت قناة "الإخبارية" وصول أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي.