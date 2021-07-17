شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مناشدة مواطن يعاني سمنة مفرطة ووزنه 500 كيلو جرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ناشد مواطن يدعى "منصور عودة الشراري" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- بسرعة التدخل لعلاجه داخل المملكة أو خارجها.

وأوضح الشراري وهو من سكان القريات، أنه ليس بحاجة سوى إلى العلاج، حيث يزن 500 كيلو جراما، مناشدا بتدخل ولاة الأمر لمساعدته.

ومن جانبها تفاعلت مدينة الملك فهد الطبية، مع المقطع، مؤكدة أنها تتشرف بقبول حالة منصور الشراري، مطالبة بتزويدها بالمعلومات للتواصل مع الحالة وترتيب الإجراءات.