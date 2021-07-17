شكرا لمتابعة خبر عن شايع الوقيان: الصحويون وظفوا اللحية والثوب وطرق السلام لصالحهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صرح الكاتب شايع الوقيان، بأن الصحويين، قاموا بتوظيف كل شيء لصالحهم، من ثوب ولحية وغيرها.

وقال الوقيان: "الصحويون أيديولوجيون، وقد وظفوا كل شيء في صالحهم: اللحية، الثوب، القبيلة، حتى طرق السلام والتحية".

وتابع: "ليست المشكلة في هذه الأشياء، من هنا عجزت بعض العقول عن فهم كلام الذايدي: فهو لم يكن ضد "السلام عليكم" ولكنه يشير إلى أن المؤدلجين جعلوه رمزا مقدسا لهم وعلى الناس أن يبتعوه وإلا فسقوا".

ويأتي تصريح الوقيان توضيحا لتصريح سابق للكاتب الصحفي مشاري الذايدي، قد نشرته "صدى" عن بدايات الصحوة.

وكان الذايدي قد أثار الجدل بتصريحه، بأن الصحوة بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، قائلا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول شكرًا وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

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