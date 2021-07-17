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وزير الشؤون الإسلامية: حزب الإخوان لن يستسلم فاحذروا تدليسهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، من خطورة الأخوان المسلمين والحركات الحزبية التي تتبعهم.

وقال :"الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية

وتنسب إليهم كل خير".

وأضاف أن رسائل الإخوان الإرهابية تنفي عن الصحويين والسرورين كل شر وهم وفلولهم يروجون، وشهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل، مشددًا على ضرورة الحذر منهم.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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