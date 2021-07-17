أخبار السعودية.. 5 مدن الأعلى حرارة بالمملكة.. ودهس متعمد بحفر الباطن

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021 م منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ21.7 مليون، 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم، ومشاجرة جماعية ودهس متعمد بحفر الباطن.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ21.7 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون.

5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.

مسؤول: سبب واحد وراء ارتفاع السيارات بالسوق المحلية 10% عن الخليج

قال نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالشرقية يوسف الناصر، إن هناك ارتفاعًا في أسعار السيارات بالسوق المحلية تبلغ نسبته 10%، مقارنة بباقي دول الخليج، مؤكدًا أن الوكلاء هم السبب في ذلك الارتفاع.

ثلاث فواكه تسبب أعراضًا مؤلمة في المفاصل

تتسبب بعض الفواكه في التهاب المفاصل ضمن مجموعة من الحالات التي تؤثر على مفاصل الإنسان، ومن بينها فواكه الحمضيات، التفاح، والموز.

مشاجرة جماعية ودهس متعمد بحفر الباطن.. والشرطة تطيح بالمتورطين

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، الجمعة، من تحديد هوية أطراف مشاجرة جماعية، والقبض عليهم.

استشاري يحذر من استخدام مناشف الفنادق حتى ولو كانت 5 نجوم

حذر الدكتور فهد السديري استشاري الجلدية ورئيس لجنة الغذاء والدواء من استخدام «مناشف» الفنادق حتى ولو كانت فئة «خمسة»نجوم.

تخصيص 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في الرياض

خصصت أمانة منطقة الرياض، 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي، بهدف تسهيل الوصول وتخفيف الازدحام عليها.

«الموارد البشرية» تحدد شروط وإجراءات إلغاء التأشيرات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وإجراءات إلغاء التأشيرات، أبرزها أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمدًا عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

«الصحة»: لقاح موديرنا المعتمد في المملكة آمن وفعال

قالت وزارة الصحة، إن لقاح «موديرنا» الذي اعتمد ضمن اللقاحات المعتمدة في المملكة، آمن وفعال في الحماية من فيروس كورونا.

«الخطوط السعودية» ترحب بضيوف الرحمن وتقدم لهم طاقم العناية الشخصية

رحّبت الخطوط الجوية السعودية بضيوف الرحمن، معلنة، اليوم الجمعة، تقديم طاقم العناية الشخصية لحجاج بيت الله الحرام.

رفيف اليامي.. أول سعودية تشارك في تطوير لقاح أسترازينيكا

أصبحت الطبيبة السعودية، رفيف اليامي، أول عالمة سعودية تنضم إلى فريق من العلماء ببريطانيا لإجراء دراسات تهدف لتطوير لقاح «أسترازينيكا»، المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19».

غرفة جازان تودع الحجاج المغادرين بـ«حقيبة حاج»

تنفذ غرفة جازان عبر لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة مبادرة «حقيبة حاج»، من خلال توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطار الملك عبدالله بجازان، ومحطة النقل الجماعي بجازان، وذلك بتقديم حقيبة للحجاج المغادرين.

ضبط 9 مصابين بـ«كورونا» في حائل خالفوا تعليمات العزل الصحي

أعلنت شرطة منطقة حائل، الجمعة، ضبط 9 أشخاص بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

«الحج»: 11 ميزة لبطاقة الشعائر الذكية

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، مزايا وخصائص بطاقة الشعائر الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل أداء مناسك رحلة الحج هذا الموسم.

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